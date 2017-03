Rørvik er favoritten

TERRÅK: – Skal vi først gjøre denne øvelsen må vi gjøre det skikkelig. det betyr at et kommunesenter må ligge der veksten er størst. Det er i Nærøysundområdet, og da blir kommunesenteret i Rørvik, sier Helstad.

Hvis det blir de fire kommunene som selv skal bestemme plasseringa av administrasjonen, tror hun det blir resultatet.

– Vi vil nok få en situasjon der bare Nærøy vil stemme for Kolvereid, og da blir det demokratisk avgjørelse som sier Rørvik, sier hun,

Må på banen

– Det som er verst med den prosessen vi nå skal i gang med er mangelen på informasjon. Vi har ikke hørt et pip fra regjeringa om verken kommunesammenslåing eller prosessen fram mot den. Det vi vet er det vi har fått via media, sier Halstad.

Men selv om informasjonsflyten er dårlig, mener hun det er viktig å starte alle prosesser som må startes så fort som mulig.

– Vi må vite hva departementet tenker. Det blir feil å lene seg tilbake å vente på at noe skal skje. Vi må være frampå, sier hun.

– Jeg har bedt om, og fått, møte med en av Kommunal- og moderniseringsminister

Jan Tore Sanner sine statssekretærer for å få mer informasjon. Det møte skal være 21. mars, og da skal også leder av opposisjonen i Bindal være med.

Der håper hun også å få svar på hvorfor Bindal skal slås sammen de andre tre kommunene.

– Det kan ikke være på grunn av at vi leverer dårlige tjenester i alle fall. Der ligger vi på topp i de fleste målinger. Vi har for eksempel ikke ett liggedøgn for ferdigbehandlede pasienter på sykehus som mange sliter med, og vi har veldig god legedekning i kommunen. Noe nabokommunene sliter med å få til, sier hun.

– Vi vet at det er en større prosess å flytte en kommune fra et fylke til et annet er en litt større prosess enn å slå sammen kommuner.

Det hun også vet er at det skal settes ned ei nemnd fra de fire kommunene som skal berede grunnen for ei sammenslåing.