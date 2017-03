Tiltalt for seksuelle overgrep mot fire jenter – saken opp i retten i mai

NAMSOS: Trøndelag statsadvokatembete har tatt i bruk voldtektsparagrafen i tiltalen mot den kommunalt ansatte mannen fra Indre Namdal som er anklaget for seksuelle overgrep mot i alt fire mindreårige jenter.

– Det er snakk om seksuell omgang med barn under 14 år. Det er snakk om gjentatte handlinger over en periode på et drøyt år, fram til sommeren 2016 da mannen ble pågrepet, opplyser politiadvokat Anita Ravlo Sand hos Politiet i Trøndelag.

Tiltalen omhandler også seksuelt krenkende atferd og handling mot ytterligere tre mindreårige jenter.

I disse tiltalepunktene ligger anklagene om at mannen skal ha sendt upassende meldinger og bilder til jentene.

Det er satt av to dager til straffesaken i Namdal tingrett, den 22. - 24. mai.