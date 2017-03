Voldsom økning i boligbygging i Vikna

RØRVIK: Det er ikke til å unngå å legge merke til at det er mye byggeaktivitet på Rørvik for tida, og tallene fra kommunen beskriver ei voldsom økning.

– Boligbygginga har virkelig skutt fart, sier rådmann Roy Ottesen, som stolt kan vise fram tallene for godkjente boenheter over de siste årene.

Åtte eneboliger, tre tomannsboliger og ni leilighetsbygg står på lista over godkjente boenheter i Vikna i 2016. Det utgjør hele 176 boenheter, og det er ei voldsom økning fra årene før.

– Ser vi på gjennomsnittet for boenheter fra 2010 til 2015, ligger det på 32 i året, sier avdelingsingeniør Bjørn Kristiansen, som forteller at forskjellen fra året før er stor. I 2015 lå tallet på åtte boenheter.

Av de 176 enhetene utgjør 162 leiligheter. Det er uten å regne med leilighetene i Nærøysund panorama, som planlegges ved Høylandet Auto.

Positive utfordringer

I tillegg til at det bygges mange nye boliger, bygges det også flere handels- og næringsbygg, og Kysthotellet er også under påbygging. Ottesen tror det kommer til å merkes godt.

– I kommunen har vi rett og slett ikke hatt mulighet til å arrangere større kurs og møter, og jeg tror flere har kjent på det. Med utbygging kan vi legge mer virksomhet hit i framtida.

Det at det er stor byggeaktivitet i Rørvik-området, skaper flere positive utfordringer.

– Nå må vi jobbe med hvordan vi skal utvikle kommunen videre. Det er nødvendig å være i forkant, og det er en god strategi å samarbeide med næringslivet, sier Ottesen, som er opptatt av å tilby boligtomter som passer enhver smak.

– Det er flere reguleringsplaner på gang, og det er ikke bare i selve Rørvik det er trykk. Det er overalt i kommunen. Ingenting står ledig.

Han påpeker at de gamle skolebyggene skal rives i år, og han ser ikke bort fra at det kan bli noen sentrumsnære tomter.

I tillegg til planlegging av nye boligtomter kommer utfordringer i blant annet eldreomsorg, utdanning og infrastruktur. Rådmannen sier han aldri har opplevd maken til utvikling før.

– I min tid som rådmann har jeg aldri opplevd så mye trykk som det er nå, og det er egentlig utrolig artig.

26 nye innbyggere

Ottesen og Kristiansen kan også fortelle at folketallet på Rørvik vokser i stor fart.

– De to første månedene i år har folketallet steget med 26 personer, sier Ottesen, og forteller at det i skrivende stund er 4.444 innbyggere i kommunen.

– Det er vi veldig glade for. Jo flere innbyggere – jo bedre for kommunen.

Han påpeker at leiemarkedet på Rørvik er begrenset, og at det kan være vanskelig å skaffe seg et sted å bo. De tror flere har kuttet ut å leie ut bolig fordi de ikke trenger det lenger.

– Det kan være utfordrende for personer som har skaffet seg arbeid og i første omgang ønsker å leie bolig.

Ungdom som flytter til kommunen utgjør den største utfordringa, og derfor er de opptatt av å utnytte start lån-ordninga så godt som mulig.

– Vi behandler utrolig mange søknader i året, og vi har måtte styrke bemanninga på teknisk for å ta hånd om det.

De har også vært nødt til å legge om litt på strukturen, for å få til å hjelpe flest mulig på en best mulig måte.

– Om folk ringer og avtaler på forhånd, kan vi få til et mye bedre møte, sier Kristiansen.

Ottesen viser til Nylandet, og sier det er et av boligområdene som har vokst i stor fart.

– Det har blitt en ny bydel, og det er utrolig hvor fort det har gått. Rørvik begynner å se ut som en attraktiv kystby, og det er by folk vil ha. Framover må vi jobbe for å bygge opp flere tilbud, og stoppe handels- lekkasjen, sier Ottesen.

– Det er artige utfordringer vi har foran oss.