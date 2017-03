Bygda lengst i øst ser helst nordover

Den turen vi startet på Valøya ytterst på Vikna fikk en brå stopp da vegen sluttet på gården Fuglstad i Åbygda. Da hadde vi kjørt 138 kilometer gjennom det som er bestemt skal bli en kommune fra 2020.

Der er det seks husstander, og i den lille grenda bor det rundt 20 mennesker.

– Tradisjonelt er Åbygda ei jordbruksbygd. Men det er ikke så mange av oss som driver i bondeyrket her heller lenger, sier Torbjørn Fuglstad.

Vi treffer han på lunneplassen der han nettopp er ferdig med å kappe opp et nytt tømmerlass. For Torbjørn er en av få som fremdeles hugger tømmer med motorsag.

– I tillegg til tømmerdrift på vinteren er jeg med i Fuglstad samdrift. Ei av to store samdrifter i Åbygda. I tillegg er det et par brukere som driver alene, forteller han. Som bonde er han skeptisk til å bli namdaling.

– Jeg er nordlending, og det vil jeg fortsette å være uansett hvor grensa går. Men hoved-bekymringa ligger i de landbruksordningene vi har her og som er dårligere i Nord-Trøndelag, sier han.

Han er imidlertid veldig fornøyd med det samarbeidet som finnes mellom Bindal og kommunene i sør.

– På mange måter er vi orientert sørover allerede. Når det gjelder helse, skole og politi, er vi namdalinger nå også, så forskjeller der blir liten. Men hvis vi mister de satsene for landbruksstøtte vi har, vil det bli tøffere å drive jordbruk, sier han.

Beroliger litt

Noen kilometer lenger nede i Åbygda bor Bernt Skarstad. Grisebonde og leder i Nordland Bondelag.

– Det er klart det er sterke følelser når det gjelder å være nordlending. Det er en stor del av identiteten vår, sier han.

Men selv om han er skeptisk til å flytte Bindal til Nord-Trøndelag, kan han berolige sine naboer som fremdeles driver som bønder.

– Når det gjelder tilskudd, har jeg fått det bekreftet fra sentralt i Bondelaget at tilskuddene følger bruksplassering og ikke fylkestilhørighet. Sonene for direkte og indirekte støtte vil bestå som i dag. I hvert fall inntil noe annet blir bestemt i jordbruksavtalen, sier han.

Det som derimot er bekymringsfullt er investerings-midler.

– I dag kan en bonde i Nord-Trøndelag få maksimalt 750.000 kroner i forbindelse med ei bruksutbygging. Tilsvarende støtte i Nordland er to millioner, sier han.

Skarstad er veldig usikker på om Bindal får beholde den ordninga om de plutselig blir nordtrøndere.

Dyrere strøm

– Mange i Bindal er også usikre på om vi får beholde momsfritak på strøm. Ved et normalt strømforbruk vil det utgjøre omkring 5.000 kroner per husstand. Det klarer nok de fleste, men resultatet av det er at samlet betyr det fem millioner i redusert pengestrøm i kommunen. Folk har samlet fem millioner mindre å handle for i både vår kommune og i nabokommunene. Det vil merkes, sier han.

Som tidligere styreleder i Bindal kraftlag har han tenkt mye på hva som skjer med det selskapet og ikke minst med den betydelige kapitalreserven som ligger i kraftlaget.

Men det Skarstad lurer mest på, er begrunnelsen for ei sammenslåing.

– Jeg har det direkte fra stortingsmann André Skjelstad (V) at begrunnelsen er at ei sammenslåing skal gi bedre tjenester. Det er med respekt å melde pisspreik. Bindal har store kraft-inntekter, og i sammenlikning med de andre i storkommunen er det en rik kommune. Det er ikke uten grunn at både nærøyværinger og lek-væringer bruker helsetjenester i Bindal. Vi har gode tjenester i dag, 0g det tror jeg vi skal klare i framtida også.