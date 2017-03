I helga kan Nysæter gå sin siste kamp som amatør

TØNSBERG: – Det kan fort bli det ja, sier Simen Nysæter – som dermed bekrefter at han snart blir å regne som proff.

– Ting ser ut til å gå den vegen nå. Jeg har vel aldri vært nærmere en signering, fastslår tungvektsboksen bra Namsos.

Stor gullkandidat

Nysæter har på kort tid etablert seg som en av Europas beste boksere i sin klasse, og flere profflag har meldt sin interesse for å få 26-åringen i sin stall.

I helga legger imidlertid Nysæter spekulasjonene vedrørende sin framtid i bokseringen til side for å delta i NM i boksing i Tønsberg.

– Det blir utrolig gøy, fastslår norgesmesteren i tungvekt fra 2014.

I 2015 og 2016 fikk ikke Nysæter muligheten til å stille i NM. Årsak; Ingen turte å konkurrere mot han.

– Du er stor favoritt til å stikke av med seieren også denne gang?

– Jeg vil anslå at jeg stiller ganske sterkt ja, smiler namsosingen beskjedent.

Han tar likevel ikke seieren på forskudd.

– Nei, slett ikke. Alt kan skje i boksing og jeg må virkelig fokusere på arbeidsoppgavene mine. Jeg håper å ta med meg det jeg har jobbet med på trening den senere tida inn i NM, for jeg føler jeg har utviklet meg mye, sier Nysæter.

Kampmodus

Helst skulle Namsos-bokseren sett at flere enn to motstandere stilte i 91-kilosklassen i helgas mesterskap, men Nysæter er mest av alt glad for å få kamptrening igjen.

– Nå har jeg ikke fått konkurrert siden i desember, så jeg ser virkelig fram til å gå i ringen. Det er liksom noe helt annet å kjenne på det å være i kampmodus, fastslår han.

Først etter innveiing blir det kjent hvilke motstandere Nysæter møter i NM. Dersom han blir tildlet plass i semifinalen, gjennomføres den fredag. Den avgjørende finalen finner sted i Tønsberg lørdag.