Mer og mer skremt

INDERØY: – Første gang jeg leste landbruksmeldinga, tenkte jeg at dette ikke var så spesielt, Men etter å ha lest den noen ganger mener jeg at den burde hatt 18-årsgrense, sier Pollestad som er saksordfører når næringskomiteen nå behandler meldinga.

Han var en av flere kritikere av Jon Georg Dales landbrukspolitikk under Bondelagets debatt om meldinga torsdag.

Landbruksminister Dale var ikke bare ganske alene i panelet. Da debattleder Erik Waatland spurte publikum om hvor mange som var bekymret for framtida til norsk landbruk, rakte de aller fleste opp hånda.

Og det var mange blant publikum som ikke jobbet i landbruket. Debatten pågikk tross alt midt i fjøstida, som det ble påpekt flere ganger.

Den største motstanden mot meldinga, er at Dale ønsker et mer markedsstyrt landbruk. Blant annet med å fjerne tollbarrierer og ha en mer forbruksrettet politikk.

– Regjeringa behandler landbruket som en hvilken som helst annen næring, og dert er umoderne, sa Pollestad i debatten og la til:

– Det er ikke flertall for en mer markedsrettet landbrukspolitikk i Stortinget.