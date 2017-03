Namsos kommune stevner Helse Nord-Trøndelag

NAMSOS: Tvungent psykisk helsevern er regulert gjennom Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven). Det faglige ansvaret for pasienter med tvungent psykisk helsevern har det regionale helseforetaket ved spesialisthelsetjenesten, skriver Namsos kommune i en pressemelding.

Kostnad: ti millioner i året

Bosetting av pasienter med tvungent psykisk helsevern utenfor institusjon medfører store økonomiske utgifter.

Namsos kommune har i dag én pasient med tvungent psykisk helsevern som bor utenfor institusjon.

Kommunens helsepersonell gir døgnkontinuerlig omsorg og tilsyn for å verne samfunnet mot gjentagelse av alvorlige straffbare handlinger og samtidig ivareta pasienten.

Pasienten koster Namsos kommune opp mot 10 millioner kroner i året.

Etterlyser finansieringsordninger

Namsos kommune mener at staten, fortrinnsvis ved kriminalomsorgen, burde stille opp med særlige finansieringsordninger for disse pasientene og opplever at Helse Nord-Trøndelag HF er enig i dette.