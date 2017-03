Nykommunen knuser konkurrentene

Den nye kommunen vil bli landets desidert største når det gjelder havareal. De fire kommunene til sammen disponerer i dag 5.695 kvadratkilometer, og det er mye mer enn den største i dag som er Frøya med 5.050 kvadratkilometer.

Arealmessig blir den nye kommunen veldig stor. Den vil gå rett inn på lista som den 15. største kommunen i landet.

Det er store forskjeller både i folketall og ikke minst på hvor tett folket bor i de forskjellige kommunene som nå skal slås sammen.

Hva skal barnet hete?

Det vil bli mange diskusjoner i tida framover om hvor et kommunesenter skal ligge, og ikke minst om hva det nye barnet skal hete.

Vi gjorde en undersøkelse av uformell karakter for litt siden som skapte stort engasjement. Vi ga våre lesere et utvalg kommunenavn de kunne stemme over. Hele 2.410 ga sin stemme.

Havflate

Nærøy 486 km²

Vikna 2973 km²

Bindal 641 km²

Leka 1.595 km²

Totalt 5.695 km²

Landareal

Nærøy 1.072 km²

Vikna 318 km²

Bindal 1.265 km²

Leka 109 km²

Totalt 2.764 km²

Folketall 1.1.2017

Nærøy 5.138 innbyggere

Vikna 4.418 innbyggere

Bindal 1.473 innbyggere

Leka 584 innbyggere

Totalt 11.613 innbyggere

Mennesker pr. km²

Nærøy 4,8

Vikna 13,9

Bindal 1,2

Leka 5,4

Snitt 4,2

Navn på kommunen (prosentvis fordeling)

Ytre Namdal 55

Vikna 7

Nærøysund 6

Folla 6

Nærøy 5

Leka 3

Bogen 3

Heilhornet 3

Ytterlandet 3

Lakselandet 3

Færingen 3

Bindal 2