Sikrer ti lokale årsverk

MARØYA: Treårskontrakten som nå er signert går inn i 2020. I ei melding understrekes det kontrakten vil være viktig for begge parter, laksefabrikken SinkabergHansen og ISS Rørvik.

Det er strenge krav til næringsmiddelindustrien og matsikkerheten som gir grunnlaget for de viktige arbeidsplassene på Marøya.

Fabrikksjef Eskil Laukvik hos SinkabergHansen og segmentdirektør Bjørn Undertun Kvalvik i ISS har klart sammenfallende interesser i denne avtalen.

– På samme måte som dedikert personell visuelt sjekker alle fly som skal av gårde, kontrollerer våre ansvarlige linjeledere hver morgen at fabrikken er «klar til avgang», forklarer Laukvik.

Sikrer ISS Rørvik

– Vi kjenner forpliktelsen og tar ansvar for våre kunder. Næringsmiddelindustrien har svært strenge krav til som virksomhet, og ISS har som målsetting å bidra med kvalitet og verdiskaping hos våre kunder, sier Undertun Kvalvik fra sin side.

For ISS Rørvik er avtalen med SinkabergHansen en viktig kontrakt–og ikke minst helt avgjørende for selskapets tilstedeværelse i området. Våren 2011 ble den første avtalen mellom partene inngått, slik at dette er andre gang at samarbeidet videreføres.

– ISS har et klart mål om ytterligere vekst, og vi er også i dialog med flere potensielle kunder, sier Bjørn Undertun Kvalvik.

Arbeid nesten døgnet rundt

Laksefabrikken på Marøya har både slakteri og videreforedling på filetavdeling. Om lag 70 medarbeidere er nødvendig for å kjøre det samlede anlegget; det inkluderer også en gruppe egne mekanikere delvis også jobber kveld og delvis netter.

– Arbeidstida for renholdspersonalet er normalt fra 18.00 på ettermiddagen til 02.00 om natta. Det betyr at det knapt er timer på døgnet hvor det ikke pågår arbeid i anlegget. I perioder er det også nødvendig å kjøre alle ukas dager–lørdag og søndag inkludert, opplyser fabrikksjef Eskil Laukvik.

I tillegg til i sammenhengen «rene» fabrikklokalene, har ISS også ansvar for renhold i garderober, kantineområde og diverse andre fellesareal ved anlegget på Marøya.