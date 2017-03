Skeptisk til nykommunen

VALØYA: Litt lenger opp fra sjøen bor Jane og Geir Odd Valø. Også de kjenner på en usikkerhet over hva storkommunene vil bety for dem.

– Vi er en utkant i dag. I en stor kommune er jeg redd vi kommer til å bli enda mer glemt enn i dag. Vi sloss allerede for hver krone, og jeg har en følelse for at den slåsskampen kommer til å bli enda tøffere den dagen disse fire kommunene har blitt til en. Det er mange grendene som Valøya i den nye kommunen, sier Geir Odd Valø.

Han har bodd på Valøya hele livet, og sett utviklinga.

– Det er positivitet i grenda. Flere barnefamilier har etablert seg her, og det blir satt opp stadig flere fritidsboliger, sier Valø og peker ut noen av dem han kan se fra stuevinduene.

Grenda består nå av rundt 30 fastboende, og 12 av disse er unger i skolepliktig alder eller under.

– I tillegg har vi sikkert like mange som har feriehus her.

Til sammen utgjør det et lite samfunn som fungerer med storhavet som nærmeste nabo i vest

Opptatt av skolen

Det at Ytre Vikna får beholde skolen på Austafjord er et mye viktigere tema for beboerne på Valøya enn hvor et kommunesenter blir liggende.

– Skolen har vært truet flere ganger. Det har vært stille et par år nå, men vi vet jo ikke hva som skjer etter ei eventuell sammenslåing. I slike sammenhenger blir det fort et snakk om penger. Mange skal ha, og det blir enda flere som skal ha i en stor kommune. Slik det er nå har vi talerør for Ytre Vikna i kommunestyret som snakker vår sak. Det er uvisst om vi vil ha det i et kommunestyre for en stor kommune, Da blir det kamp om plassene, og alle grender od utkanter kan ikke forvente å få med sine inn i styre og stell, sier Geir Odd og Jane.

Men om et kommunesenter ligger på Rørvik eller på Kolvereid er uten betydning.

– For det første er vi veldig sjelden innom kommunehuset i dag. For den andre så betyr det lite om vi kjører 4,2 mil til Rørvik eller 6,4 mil til Kolvereid. Vi må i bil og vi må kjøre langt uansett, sier de.

For dem er Valøya et paradis, og i lag med alle andre paradis rundt om i utkanten av den nye kommunen er det et sted det er verdt å ta vare på.