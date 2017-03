Trives i lita bygd med stort hjerte

Tom Antonsen kommer opprinnelig fra Stavern i Vestfold, men etter å ha bodd flere steder rundt om i landet, slo han seg ned i Gutvik for seks år siden.

Musikk har vært en stor lidenskap hele livet, og i de første årene i distriktet jobbet han blant annet som dirigent. Men etter hvert kom det flere jobbtilbud, og nå kombinerer han mellom jobben som kulturskolerektor i Bindal og musikk- og kulturskolelærer på Leka.

– Jeg er stolt over stedene jeg jobber på og det vi har fått til. Det har blant annet vært rekordstor deltakelse under årets UKM på Leka. Det er også et svært høyt deltakerantall på kulturskolen.

At ungene får anledning til å prøve seg innen forskjellige kulturelle uttrykk, ser Antonsen på som viktig.

– Hvis du lærer deg et instrument, lærer du deg andre ting som disiplin samtidig. Da blir også skole- resultatene bedre.

Møtt med åpne armer

Antonsen mener at samholdet i Gutvik er veldig godt, og da han kom flyttende med sin daværende samboer, opplevde han at den lille bygda tok imot dem med åpne armer.

– Noe av det første som skjedde etter at vi kom flyttende, var at det var basar. Der ble vi presentert for alle og fikk blomster, forteller Antonsen.

Han trives svært godt i bygda, og mener at det finnes mange fordeler med å bo på et lite sted.

– Her kan du stikke til naboen for å ta en kopp kaffe. I en by eller et større tettsted, er det nesten ingen som gjør det lenger.

Selv har han bodd på steder av ulik størrelse, og opplever at åpenheten er større der folketettheten er mindre.

– Jo mindre plassen er, jo bedre blir det. Jo flere folk, jo vanskeligere er det å få kontakt med folk. Selv om jeg bor på en liten plass, føler jeg meg overhodet ikke ensom.

Elgjegeren

Tilværelsen på den nye heimplassen har ført til at den engasjerte mannen har fått nye interesser og perspektiver. Spesielt en ting har blitt en ny lidenskap:

– Jeg ble med i skytterlaget, noe som jeg syntes var veldig artig. Så ble jeg med på jakt som driver i 2-3 år, og deretter oppmuntret de andre meg til å ta jegerprøven. Så plutselig hadde jeg blitt jeger, sier Antonsen.

Allerede har han rukket å felle to elger, og beskriver elgjakta som høydepunktet i året. Æra for det gir han gode venner og naboer.

– Jeg hadde nok ikke begynt med jakt hvis jeg ikke hadde flyttet hit. Det handler om tilrettelegging og at du får muligheten til å prøve deg. At du tar mulighetene som finnes, er også viktig.

Rikt kulturliv

Selv har han også vært med på å ta initiativ for å skape liv i bygda. For knappe to år siden arrangerte Antonsen og flere andre ildsjeler Gutvik kortfilmfestival for første gang. Det ble en stor suksess, og i år er det klart for den andre utgaven.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan festivalen har blitt. Vi har klart å skape en møteplass, og vi er opptatt av å ta godt vare på de som kommer, både filmfolk og publikum.

Antonsen er også med i Kolvereid storband, som har blitt en publikumsyndling de siste åra.

– Jeg er veldig stolt over at vi har fått til et solid storband, og mange flotte og populære arrangement.

– Helt til slutt, hva er den fineste plassen i Namdalen?

– Det er Gutvik, selvfølgelig. Ingenting er finere enn å sitte på en fjellknaus her under elgjakta.