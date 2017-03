– Flere støtter Mevassvik

NAMSOS: Rune Olsø er enstemmig innstilt som leder for det nye Trøndelag Ap fra valgkomiteens side.

Valget av partiets nye fylkestoppleder skal skje på fylkesmøtet neste helg.

I forrige uke tok leder Inger Dahle for kvinnenettverket i Nord-Trøndelag Arbeiderparti til orde for at nåværende fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik bør bli ny leder for Trøndelag Ap.

Adresseavisen har publisert flere saker om hvordan Rune Olsø har inngått en seksmillioners avtale om bistand til reguleringsarbeid.

Fredag kalte trondheimsordfører Rita Ottervik slike avtaler for «svineri».

– Nå i etterkant av sakene er det flere som tar kontakt og sier at de støtter Mevassvik. Noen av dem som ringer, snakker på vegne av flere, sier Dahle til Adresseavisen. (krever innlogging)