Fra urbant byliv til stjernetitting og banjospilling i fjæresteinene på Otterøya

OTTERØYA: Etter å ha hatt base i Trondheim siden 2007, brakte den store kjærligheten finskfødte Timo Silvola til idylliske Otterøya for to somre siden. Å kombinere et hektisk bandliv sammen med mangeårig bandkollega Tony Gonzahl – som fortsatt bor i trønderhovedstaden – har gått relativt smertefritt.

– Det er ikke verre enn at jeg drar en dag tidligere når vi skal ut for å spille. Men jeg merker det på vegen heim. Når du kommer til Værnes og er utslitt etter ei lang reise, har du fortsatt tre timers kjøring igjen. De ekstra timene er litt heavy, men foreløpig har det ikke gått utover bandet.

Funnet roen

Til tross for enkelte utfordringer angrer ikke Silvola på at han flyttet til Otterøya.

– Jeg synes det er verdt det. Det er fint her, noe det er et perfekt eksempel på i dag.

For denne dagen er det strålende sol, blå himmel og vindstille. Og nettopp nærheten til den vakre naturen har ført til ei ny vending – både musikalsk og personlig.

– Jeg finner en større ro her enn i byen, og det er andre ting å finne på. For eksempel er det å gå på fjellet svært meditativt.

– Det er vennlige omgivelser å skrive musikk i. I fjor lå jeg mye i fjæra, hvor jeg laget et «reir» hvor jeg tok med meg for eksempel ei bok, kaffe og banjo. Jeg elsker å se på stjernehimmelen når det er mørkt. Når det er bare du og stjernene, kommer det mange ideer, sier han.

Selv om tilværelsen på øya er idyllisk og givende, kan det til tider bli litt stille.

– Det som mangler her er det sosiale. Men det får du jo kompensert når du er ute og spiller.

– Hæ? Kødder du?

Etter at han flyttet til Otterøya, ble han kjent med Eirik Øien, og ep-en «Crown Control» som kommer 22. april, er spilt inn i hans lydstudio. Første gang Silvola fikk se studioet, ble han overrasket.

– Det er veldig kult at «naboen» har et så bra lydstudio. Første gangen jeg fikk se det, tenkte jeg «Hæ? Kødder du? Finnes det her?».

At flere av naboene også spiller musikk er et pluss.

– Det å kunne spille sammen med folk hjelper på isolasjons- følelsen på landet. Det er mange dyktige musikere i nabolaget, og det er veldig fint.

Sjangeroverskridende

Barren Womb har stort sett beveget seg i et landskap som kan beskrives som en miks av hardcore, pønk og metall med skrikevokal. Men på sin kommende ep viser de sin «outlaw country»-side.

– Da vi bestemte oss for å flytte på landet, tenkte jeg at man ikke kan bo på landet uten å spille banjo. EP-en er annerledes enn det vi har gjort tidligere, og sånn ble det rett og slett på grunn av at jeg lærte meg et nytt instrument og at vi hadde lyst til å gjøre noe akustisk.

Bandet står foran det Silvola omtaler som ei kneik for å kunne leve av musikken. Da er det dristig å gjøre noe veldig anner- ledes enn det de er kjent for fra tidligere.

– Det er kanskje litt dumt å slippe en akustisk ep nå. Den er mest for oss selv, og det var disse sangene som kom ut nå. Men vi har ikke brydd oss om sjanger, og siden det bare er oss to, blir det litt samme soundet likevel. Det er nesten som om det er to forskjellige prosjekter. Vi gjør det bare for å skape variasjon for oss selv, for vi har litt musikalsk ADHD.

Brødre fra ulike mødre

Da banjoen fant sin plass i Barren Wombs univers skjedde det som alltid uten noen form for uenighet innad i bandet.

– Det er sinnssykt hvor enige vi er. Vi tenker svært likt, og valgene vi tar diskuteres aldri, vi bare gjøre det samme i lag. Vi er som brødre fra forskjellige mødre.

– Vi digger den samme musikken, enten det er rap eller country, og vi har den samme forståelsen av musikk. Vi har aldri hatt en krangel, og det gjør det utrolig greit å turnere. Da er vi i ei boble som er veldig trygg, for det kan være ensomt ute på vegen. Det mangler bare at han kunne snakket finsk, så hadde bobla vært total.

Selv om de egentlig er snille gutter og aldri krangler, har de en torn eller to i siden på enkelte aspekter ved samfunnet.

– Tekstene er fortsatt veldig politiske, og en måte å få ut litt galle på. Jeg tror det er litt derfor du holder på med musikk. Med en tekst går det an å tenke spesifikt, mens vegen mot musikken blir til mens du går. Det er litt som en blind mann i en orgie – du må føle deg fram.

Mer på gang

Bandet er nå i studio i Trondheim for å spille inn ei ny plate. Dem som er bekymret for at bandet har konvertert permanent til country, kan senke skuldrene.

– Det blir ei reinspikka heavy skive, bare litt seigere enn tid- ligere. Men det høres fortsatt ut som oss, sier Silvola.

At de har turt å eksperimentere har ført til et bredere og mer dynamisk uttrykk.

– Før skreik vi til vi blødde. Etter den nye erfaringa, hvor vi begge har fått brynt oss på å synge vokalt, blir det mer synging på den nye plata.

Silvola har alltid holdt på med musikk, og forteller at det å skape ny musikk er med på å gi ei mening med livet.

– Vi mennesker har veldig like utgangspunkt, og du kan bli det du vil. Det er viktig at du får brukt din iboende kreativitet til noe, og det gjør at du kan komme nærmere å oppfylle deg selv. For meg kommer det ofte gjennom musikken. Det er det jeg kan, og det er det jeg svømmer best i.