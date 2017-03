Henrik fra Kolvereid overrasket

HARSTAD: For 19-åringen har vært sjuk i omtrent hele vinter. Han jobber fulltid, og bor på Kolvereid der det knapt har vært mulig å bruke skiene i vinter.

Ikke rart at han selv var overrakset og glad etter å ha blitt nr. 49 i den knallharde eldre juniorklassen, som omfatter to årsklasser og nærmere 200 deltakere til start.

– Dette var plasseringa jeg hadde håpet på hvis jeg ikke hadde blitt sjuk, sier han etter at 20 km er unnagjort i løypene i Harstad.

For sjukdom har unggutten slitt mye med i vinter. Siden midt i desemhber har han ikke kunne trent noe i nærheten av ønsket på grunn av sjukdom. Han har hatt lengre treningsopphold, og måtte trene veldig forsiktig fram mot mesterskapet i Harstad.

– Det var jo slik at man hele tida håpet at det skulle gi seg. Så ble man bra og gikk ei litt hardere økt, og så kom sjukdommen tilbake, sier han.

I det siste har sjukdommen sluppet taket, og fredag gikk han sitt aller beste renn noensinne. Det sier sitt at hans tidligere beste plassering på nasjonalt juniornivå var 107.

– Det viktigste med plasseringa mi er at det viser at det nytter og at man har et håp om å hevde seg, smiler han.

NT-sølv i jenteklassen

Elvseth og Henriksen var eneste namdalinger med plasseringer blant de 50 beste på første dag av NM.

Einar Østnor, Lierne kan også være veldig godt fornøyd. Han ble nummer 51 i 17-årsklassen. Samme plassering fikk også Truls Hjellsand, Hållingen i klassen over.

Sondre Hynne, Henning var eneste nordtrønderske gutt blant de 10 beste, med niendeplass. Varden-jenta Astrid Stav var den store nordtrønderske beholdninga første NM-dag med sølv i jenter 18 år.

Resultater

HARSTAD: Junior-NM langrenn, fri teknikk. Resultater beste nordtrønder og de namdalske deltakerne.

Eldre junior 20 km: 1) Jon Rolf Hope, Hyen 48.27,6, 12) Marius Landsem Melhus, Henning 50.32,9, 26) Anton Elvseth, Lierne 51.40,9, 49) Henrik A. Henriksen, Kolvereid 52.45,9, 64) Sindre Finne, Kolvereid 53.32,5, 93) Johannes Tyldum, Hållingen 55.00,0, 139) Simen Lande, Terråk 58.25,5,

G18-15 km: 1) Håvard Moseby, Kjelsås 35.20,4, 9) Sondre Hynne, Henning skilag 37.20,3, 51) Truls Hjellsand, Hållingen 39.44,9, 128) Joakim Selnes Sævik, Spillum 43.20,4, 159) Gunnar Solbakken, Vemundvik 48.00,4.

G17- 10 km: 51) Einar Østnor, Lierne 29.25,8, 101) Hallvard Granli, Grong 31.03,4, 110) Tobias Bergslid, Spillum 31.28,9, 115) Mats Ivar Klingen, Spillum 31.41,6, 130) Erik Tyldum, Hållingen 32.34,0.

K19-20 15 km: 5) Julie V. Berg, Leksvik 41.59,3.

K18-10 km: 2) Astrid Stav, Varden Meråker 30.25,5, 56) Synne A. Iversen, Hållingen 38.15,2.