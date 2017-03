Hva har skjedd i løpet av natten?

RØRVIK: Politiet informerer om at det har vært ei rolig natt i distriktet, og sier det er ingen meldinger fra Namdalen i loggen.

Fredag morgen, like før klokken 06.30, fikk politiet i Nord-Trøndelag melding om ei trafikkulykke på E6 like sør for Steinkjer sentrum. Det skriver Trønder-Avisa.

– Det er en bil involvert. Skadeomfang er foreløpig ukjent, var første melding fra politiet.

Osen kommune vurderer å søke samarbeid mot Namdalen. Ullvaren har mottatt ei rekke anmerkninger. Ordførerne i Ytre Namdal og Bindal mener om kommunesenterdebatten.

Olympiatoppen og idrettskretsen skal kurse 15-16-åringer innen trening, kosthold og skadeforebygging – Feiltrening gir mange skader – Vi ser at mange ungdommer har utfordringer med skader og sykdom i juniorklassen. Dette skyldes i stor grad feiltrening og kanskje generelt for lite aktivitet i tidligere alder.

På Trønder-Avisa kan du fredag morgen lese om at Overhalla-ordfører Per Olav Tyldum (Sp) er oppgitt etter at Politidirektoratet har avvist å behandle kommunens klage på nedleggelse av det lokale lensmannskontoret.

Bygger ny verkstedhall til 20 millioner kroner Mer plass til flere elever Både anlegget og antall elevplasser oppgraderes når YNVS bygger ny verkstedhall.

Hovedsaken på VG.no er at Sør-Koreas president Park er avsatt på grunn av korrupsjon.

På E6 ved Trones, på strekningen Grong - Mosjøen er det redusert framkommelighet og vegen kan bli stengt i korte perioder på grunn av bilberging.

Siktedukfabrikken AS på Spillum har nå 4.000 kvadratmeter å boltre seg på Går for å bli enda større Siktedukfabrikken AS på Spillum investerer for å ekspandere. Om to år skal de ha nådd 60 millioner kroner i omsetning og økt arbeidsstokken med enda tre mann.

I forbindelse med årlig verkstedopphold for MF Olav Duun vil MF Vågan trafikkere sambandet Hofles-Geisnes-Lund i perioden fra søndag 12.03.17 klokken 20.00 til og med fredag 17. mars. Dette vil føre til noe redusert kapasitet, og farlig lastetransport henstilles til å kjøre via Grong i denne perioden.

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag fredag:

Vestlig bris, frisk bris utsatte steder. Snøbyger, til dels regnbyger i lavere strøk. Om kvelden sørvestlig bris. Avtagende bygevirksomhet.

Landbruksministeren om bo- og driveplikt – Viktigere å drive enn å bo Jon Georg Dale (Frp) mener det er viktigere at folk driver gårdsbrukene de eier enn at de bor der.