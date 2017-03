Vil ikke behandle klage fra Overhalla

OVERHALLA: – Kommunen har krav på å få tilstrekkelig informasjon om hvilket tjenestetilbud innbyggerne kan forvente etter nedlegging av lensmannskontoret, uttaler ordfører Per Olav Tyldum til Trønder Avisa.

I januar foreslo POD å legge ned 126 lensmannskontorer. Klagefrist på forslaget ble satt til i dag, fredag 10. mars.

Klager på politireformen – likevel Overhalla kommune ønsker å sende klage på Nærpolitireformen.

Men ifølge avisa fikk kommunen allerede onsdag beskjed om at klagen ikke vil bli behandlet. Grunnen er kommunen ikke sa verken ja, eller nei til forslaget om å legge ned Overhalla lensmannskontor.

For i stedet for et nei til forslaget ba kommunen direktoratet om en ny vurdering.

Overhalla kommunen har i lang tid vært kritiske til informasjonen som er gitt omkring hva som skal erstatte lensmannskontoret.

– Politiet har ansvar for å gi denne informasjonen til kommunene, mener ordføreren.