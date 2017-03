Vil regulere boligmarkedet

NAMSOS: Det kom fram da stortingsrepresentantene Jorid Holstad Nordmelan (Ap) og Snorre Valen (SV) gjestet fagligpolitisk verksted i Folkes hus torsdag. Kveldens tema var «Hva er sosial boligpolitikk?», og de to ga noen svar på hva de mener bør gjøres for å få et mer sosialt tilsnitt.

Få ned prisene

Hostad Nordmelan viste i sitt innlegg til at vi i Norge har en høy boligstandard der hele 80 prosent av oss eier vår egen bolig og der vi er så heldige å bli subsidiert av staten ved å kunne trekke fra huslån på skatten.

Å få ned prisene på boliger vil etter Holstad Nordmelans mening være svaret for å få en mer sosial boligpolitikk. Hun viste til Danmark og Sverige der offentlige boliger leies ut til en relativt lav pris. Der er også andelen av utleieboliger langt større enn i Norge,

Øke ramma til Husbanken

– Vi må få mer politisk styring, sa Holstad Nordmelan og la til:

– Vi må bygge flere boliger, og vi vil øke ramma til Hus- banken. Dessuten vil vi endre forskriftene slik at ungdom igjen kan få Start-lån.

Hun foreslo også at Stortinget må utarbeide en offentlig modell for beregning og boligbehov, Det, mente hun, ville gjøre kommunene i stand til å være i forkant av behovet.

– Vi kan få til mye hvis vi samler oss mot de blåblå. Jeg håper Snorre og SV er enig i det, smilte hun og ga stafett- pinnen videre til neste taler.

– Det må ta slutt

Snorre Valen snakket på sin side om at vi i Norge har syltet ned altfor mye penger i boligmarkedet fordi vi har et system som gjør at vi er tjent med å sprøyte penger inn i eiendom.

Han viste til at boligmarkedet er på god veg inn i himmelen, at boligprisene har gått rett til værs, til glede for noen – og til fortvilelse for andre som ikke kommer seg inn på bolig- markedet.

– Problemet er at det ikke kan fortsette slik. Det må ta slutt. Nederland og Danmark er de eneste landene der folk har større gjeld enn oss. For vår generasjon går det mot et kritisk skille, et skille mellom de som har pengesterke foreldre i ryggen og de som ikke har det, sa han.

Skaper ulikheter

SVs svar er å endre skatte- systemet. De som spekulerer i å eie bolig, skal betale så høye skatter at det svir skikkelig. Dessuten vil SV ha proffe aktører på utleiemarkedet, og gjerne ei regulering av utleieprisene.

– Så foreslår vi et delt eierskap på bolig. Det skal vi få til ved at Husbanken går inn og spleiser med folk for å dekke egen- kapitalkravet på 15 prosent. Dermed vil Husbanken eie 15 prosent av boligen, mens kjøper eier 80 prosent. Hvis kjøper får råd på et senere tidspunkt, kan vedkommende kjøpe ut Husbanken, sa Valen og la til:

– Boligmarkedet i dag er blitt et viktig verktøy for å skape et samfunn med økte forskjeller mellom folk. Det kan vi ikke leve med. Og det norske boligmarkedet kan ikke fortsette å vokse inn i himmelen. En dag sier det stopp, uttalte Snorre Valen.