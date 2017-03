Gulldryss for Namsos i norgescupåpninga i judo

KONGSBERG: Gullmedalistene konkurrerte i henholdsvis klassene U18 -57 kg, U21 -73 kg og U15 -52 kg.

Andersen-søskenparet ble også i helga hedret som sammenlagtvinnere i sine respektive klasser for Norgescupen 2016. Her hadde de selskap av Oda Synnøve Meyer, som ble sammenlagtvinner i U15-klassen for de under 76 kg.

I helgas stevne tok dessuten Magnus Finnanger bronse i klassen U21 -81 kg.

– Jeg er veldig fornøyd med helga. Det ble en god start på sesongen, så nå håper jeg at jeg vil gjøre det like bra resten av sesongen også, sier Stina Aar Andersen.