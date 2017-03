RØRVIK: Det er flere meldinger fra Namdalen i politiloggen natt til søndag. Mellom klokken 23.00 og 00.20 avholdt politiet en laserkontroll ved nybrua i Namsos. To personer ble tatt med for høy fart, henholdsvis 77 og 79 kilometer i timen i 60-sonen.

Politiet gjennomførte også en kontroll på Rørvik i natt. Mellom klokken 01.00 og 01.30 hadde de promillekontroll i sentrum, og 23 førere ble kontrollert. Alt var ok.

– At det blir den siste sier jeg jo hver gang jeg slipper bok Lørdag var Joralf Gjerstad i Namsos for å signere sin nyeste bok. 90-åringen forteller til NA at han ikke helt vil utelukke enda ei bok, selv om han har uttalt at «Det livet ga meg» er hans siste.

Fyllebråk i Namsos

Litt etter midnatt hadde politiet den første personen innom drukkenarresten i Namsos.

Klokken 00.23 fikk de melding om at det var en vanskelig gjest på et utested i Namsos. Personen, som var en mann i 20-årene, nektet å oppgi personalia etter hendelsen. Han hadde i følge politiet sagt at han skulle ta vakten på utestedet, men det hadde ikke blitt noe slåssing.

Personen ble kjørt heim, og levert til bopel like etter 04.00. Han beklaget da forholdet til politiet, og ble gjort kjent med at han blir anmeldt for ordensforstyrrelse og for ikke å ha oppgitt personalia.

Klokken 02.12 kom neste melding fra Namsos. Da hadde en person blitt dyttet inne på et utested. Det kommer ingen anmeldelse etter hendelsen, men en person i 20-årene fra Namsos ble bortvist fra stedet.

Deretter, klokken 03.18, fikk politiet melding om slåssing i sentrum i Namsos. Politiet rykket ut, og fant nok en person som nektet å oppgi personalia. Personen, som er en mann i 20-årene med utenlandsk opprinnelse, ble tatt med i drukkenskapsarrest og slo seg dermed vrang.

Søndag morgen er han fortsatt i arresten, og ikke edru nok til å bli sluppet ut. Personen blir anmeldt etter hendelsen.

Toppsaken på VG søndag morgen er at nederlandsk politi brukte vannkanoner mot tyrkiske demonstranter i natt.

– Politi og hundrevis av demonstranter barket natt til søndag sammen utenfor det tyrkiske konsulatet i Rotterdam. Politiet brukte vannkanoner mot mengden, skriver VG.

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag søndag:

Sørvest liten kuling på kysten. Regn, snø over 200-500 m. I indre Sør-Trøndelag stort sett oppholdsvær. Fra i formiddag sørvest frisk bris på kysten, i kveld dreiende søraust. Etter hvert stort sett oppholdsvær, først i sørlige områder.

