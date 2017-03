Simen blir proffbokser etter EM

TØNSBERG: Da det gjaldt som mest slo tungvektsmesteren fra Namsos motstander Adrien Daniel Frederking 5-0 over tre runder i seniormesterskapets siste oppgjør i Tønsberg sent lørdag kveld.

– Vondt i hendene

– Jeg har litt vondt i hendene. Men det er den beste plassen å ha det vondt. Da vet man at man har gjort det man skal, sier han dagen etter sin andre NM-tittel.

– Han var stor og tung. Jeg måtte passe på å være obs på å ikke bli truffet. For når han er så stor og tung kan det fort snu på et sekund. Men jeg klarte å kontrollere i alle tre runder, mener den nyslåtte norgesmesteren.

– Hva var slagplanen?

– Jeg hadde ikke så mye slagplan. Jeg visste bare at han var southpaw – keivhendt. Det ga meg noen få retningslinjer. For jeg har aldri sett noe til ham før, jeg måtte bare ta det som det kom, sier Simen.

– På sparket

– Hvordan er det å møte en totalt ukjent motstander i ringen?

– Det er litt krevende, jeg må ta ting på sparket. Det er bestandig ekkelt å møte en southpaw. Men jeg synes jeg taklet det greit. Jeg løste oppgaven ganske bra, svarer 26-åringen etter det som er hans siste seniormesterskap på norsk jord.

– Det er ett år til neste NM, jeg tror det har skjedd noe fram til da, sier han.

Simen Nysæter har på kort tid etablert seg som en av Europas beste amatørboksere i sin klasse.

Det har fått flere profflag til å melde sin interesse.

– Jeg har fått noen tilbud, men enda har jeg ikke signert noe som helst. Jeg har lyst på EM-deltakelse i sommer, og få et bra resultat først, før jeg bestemmer meg, sier den hardtslående namsosingen.

– Med andre ord: Du avventer å signere proffkontrakt til etter EM i sommer?

– Ja. Så lenge det ikke kommer noe veldig spesielt på bordet er det den foreløpige plan, sier han, som vet at et godt resultat i EM kan få flere profflag til å få øynene opp for hans kvaliteter som bokser.

– Hvor mange profftilbud har du fått?

– Jeg har tre konkrete tilbud.

– Hvilke staller er det snakk om?

– Det har jeg ikke så lyst til å si.

Vil bestemme selv

– Hvorfor har du ikke hoppet på et av tilbudene du har fått?

– Man vil få de rette avtalene. Jeg har noen som prater for meg på to av avtaler, de dealer og hører litt. Jeg skal også i et møte selv. Det er småting som må på plass.

– Som hva da?

– Jeg har ikke lyst til å binde meg hundre prosent. Jeg har lyst til å være litt min egen herre, bli frilansbokser og bestemme selv hvilke stevner jeg skal være med på. Det vil jeg ha i kontrakten, svarer Simen.

– Er du i en sånn posisjon at du kan stille sånne krav?

– Ja, det føler jeg absolutt.

– For du blir proff?

– Ja, det er 110 prosent sikkert. Men akkurat når har jeg ikke svar på nå.

Vil ha med trenerne

– Hva vil du vektlegge når du bestemmer deg?

– Jeg har lyst til å ha med trenerne jeg har nå; Robert Walstad og Kelvin Travis. Så har selvfølgelig økonomi noe å si. Penger spiller selvfølgelig inn. Når jeg går over til å bli proff, er det jobben min. Jeg må ha noe å leve av, sier han, og fortsetter:

– Men størst rolle spiller selvsagt å få et team rundt meg for å lykkes.

– Blant andre pappa Einar Marius?

– Ja. Han kommer bestandig til å være med som rådgiver og trener. Jeg har også lyst til å ha med de andre gutta som har vært med på laget. Robert Walstad og Kelvin Travis er viktige medspillere, fastslår Simen Nysæter.

Han vil ikke bruke lang tid på å smatte på gullkaramellen etter NM-triumfen i Tønsberg.

– Jeg skal over til England på treningstur, og så blir det kanskje nordisk om tre uker. Og sommeren kommer fort, jeg håper jeg blir med i et EM, sier Simen.

Deretter venter et nytt liv – som proffbokser.