Snøglede for både store og små

RØYRVIK: I helga ble folketallet i Røyrvik betraktelig større. Årsaken til dette er The Snowflake Experience – ei ny satsing i bygda som også er ei forening som ble startet etter initiativ fra ildsjeler for å lage en skikkelig snøfestival i fjellbygda.

– Vi hadde lyst til å lage noe morsomt med snø for både store og små. Snø er noe vi har mye av, så hvorfor ikke lage noe stort av det, sier leder for festivalen, Stine Pettersen.

Det hele startet fredag ettermiddag med snøkino. Naturlig nok var Disneys storfilm, Frost, en av filmene som ble vist. Etter filmen kunne ungene få møte karakterene Anna, Elsa og Kristoff.

Konkurranse

Lørdag var det duket for en rekke aktiviteter på Børgefjellsenteret. Snøskuterkjøring, menneskelig bowling og spektakulære hopp på ski og snowboard var bare noe av det de frammøtte kunne kose seg med.

Mia Sofie Sellæg (5) og søskenbarnet Simen Lande (8) fra Brønnøysund lot ikke muligheten gå fra seg til å ha en aldri så liten familiær konkurranse på snøskuter.

– Det var veldig artig. Ingen av oss har prøvd det før. Vi måtte jo ta en liten konkurranse, forteller de.

– Hva synes dere om at det arrangeres en snøfestival slik som dette?

– Det er kjempeartig, kommer det kontant fra Mia Sofie.

Å arrangere en festival utelukkende basert på noe så væravhengig som snø kan by på sine problemer, men gjengen i arrangørkomiteen for denne snøfestivalen slapp å bekymre seg nevneverdig over været. Lørdag startet med litt overskyet vær, før sola lyste opp festivalområdet med sitt nærvær.

– Været kunne ikke blitt bedre, konstaterer Pettersen.

Blant blide fjes i vintersola kunne Trude Arnøy fra Kolvereid sammen med Nora Rønningen Berntsen (9) og Linda Rønningen Berntsen fra Namsskogan fortelle at den nyfødte festivalen absolutt falt i smak.

– Jeg ble så nysgjerrig på hva dette kunne være for noe at jeg måtte ta turen. Når de først arrangerer noe slikt her må vi jo støtte opp, mener Arnøy.

– Det er jo kort veg for oss, samtidig var det meldt så fint vær. Da var vi ikke tunge å be. Her har vi det fint og leker oss i snøen, fortsetter Rønningen Berntsen.

Kjempeartig

I en annen del av alpinanlegget kunne den modige klyve inn i ei oppblåsbar kule for så å bli sendt ned bakken som en menneskelig bowlingkule.

– Det var utrolig artig. Dette er noe jeg ikke har gjort før, sier Karstein Tennfjord (9) fra Gravvik.

– Vi sa tidligere i dag at vi skule ha det «steikartig» her i dag, og det har vi hatt, fortsetter Karstein sammen med kompisene Henrik Horsberg (12) og Odd Roger Aardal (12)

– Hva har vært det mest morsomme her i dag?

– Det må ha vært bowlinga, sier Karstein og ler godt.

Tre dager til ende skulle snøen hylles i Røyrvik, og allerede lørdag morgen kunne man se konturene av at dette kom til å bli en suksess. Fasiten viser også at arrangørene kan ha all grunn til å smile.

Det kom omtrentlig 600 mennesker til Børgefjellsenteret i Røyrvik denne helga, og arrangørene kunne si seg svært fornøyde med både oppmøte og responsen fra publikum.

– Vi tror at det kom cirka 600 mennesker innom i løpet av helga, og det var sikkert rundt 250 i bakken kun på lørdag. Alt i alt er vi veldig fornøyde og vi har fått gode tilbakemeldinger både fra folk som kom innom og fra artistene som var her, forteller Pettersen.

– Har vi her en ny tradisjon i emning?

– Vi håper at dette er en tradisjon som er kommet for å bli, sier Pettersen.

Søndag var ikke været helt på lag med arrangørene, uten at det la noen særlig demper på stemninga.