– Det kommer mye røyk ut av vinduene

BANGSUND: Nødetatene rykket mandag formiddag ut til en husbrann på Bangsund.

– Slik det ser ut nå, blir nok huset totalskadd. Ved brann er det ikke mye som skal til, forteller politibetjent Torgeir Bakkland.

Like etter klokka 11 hadde brannvesenet fått kontroll på brannen, og like etter klokka 11.30 var brannen helt slukket.

– 1. etasje er helt utbrent, og 2. etasje er røykskadd, melder politiet.

Flammer ut av husveggen

Ifølgte 110-sentralen var det naboer som meldte om brannen – og de skal ha sett flammer ut av husveggen.

Brannvesenet bekrefter at det ikke var folk inne i huset da brannen brøt ut. Like etter klokka 10.30 var brannvesenet på stedet, og startet slukking.

– Vi er på stedet, men da vi kom fram var det ikke mye å se til flammene, men veldig mye røyk. Vi blir vel der ei stund utover dagen til vi har kontroll på situasjonene, forteller Geir Ove Fossli på 110-sentralen til NA.

Sperrer av tomta

Ifølge politiet skal det ikke være fare for spredning, og Bakkland forteller at det er for tidlig å si noe om brannårsaken.

– Det som er så fortærende med brann, er at alt blir ødelagt og mye av det er uerstattelig. Hva som er brannårsaken er for tidlig å spekulere i, sier politibetjenten.

– Hva skjer nå?

– Nå skal brannvesenet fortsette arbeidet, og så skal huseier bistås. Det er en del praktiske ting som skal gjøres. Nå blir branntomta avsperret, og vi må vente til huset blir kjølt ned før vi kan starte etterforskninga, sier Bakkland.