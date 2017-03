Er noe av dette ditt?

NAMSOS: Astrid Stenvik på Sykehuset Namsos håper på hjelp når hun snakker med NA.

– Det er utrolig mye som legges igjen på sykehuset. Alt fra klokker, smykker, klær og andre gjenstander, sier hun.

Verdisaker og klær

Nå har de satt fram ei handlekurv utafor kantina – med klær, sko og den slags.

– Der kan folk som savner plaggene sine gå for å se om de finner igjen det de mangler, forteller Stenvik.

Verdisakene som er lagt igjen på sykehuset har de samlet i ei eske i resepsjonen.

– Hvis noen kjenner igjen noen av klokkene eller de andre verdisakene på bildet, kan de henvende seg i resepsjonen, forteller hun.

– Ta kontakt

Stenvik forteller at de har notert ned alt som er funnet i ei bok med datoer, for at det skal være enklere å finne fram om noen kommer innom for å hente ut verdisakene sine.

– Det hadde jo vært artig om folk hadde fått igjen noe av det de savner. Vi har jo ting liggende som har vært her i flere år, sier Stenvik.

– Som hva da?

– Vi har en giftering som det står «din Helmer» på. Den har vi hatt i flere år. Men folk må bare ta kontakt, så skal vi være behjelpelige, sier hun.