Publikumsprisen til «Sameblod»

Søndag fikk filmen «Sameblod» Publikumsprisen på den internasjonale filmfestivalen Kosmorama i Trondheim. Sørsame Lene Cecilia Sparrok fra Namsskogan spiller hovedrollen i filmen, som er regissert av Amanda Kernell.

«Sameblod» hadde premiere på norske kinoer fredag og har jevnt over mottatt gode kritikker. 19-åringen fra Namsskogan har fått mye skryt for sin filmdebut, og vant prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Tokyo. Filmen har fra før blitt kåret til beste nordiske film under Gøteborg filmfestival samt beste europeiske film i «Giornate degli Autori-Venice Days»-seksjonen på filmfestivalen i Venezia.