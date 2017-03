Ruskevær i vente

NAMSOS: - Det er et lavtrykk på veg inn, og i løpet av natt til tirsdag vil en sørvestlig vind blåse inn over kysten av Namdalen. Det vil komme regn i løpet av natten og morgentimene, og så vil det gå over til byger med fare for torden, forteller statsmeteorolog Trond Thorsteinssson.

Vinden vi dreie over til fra stiv til sterk kuling utsatte steder langs kysten.

- De vil nok kunne kjenne det lengre inn i landet også, men ikke i like stor grad som langs kysten, sier Thorsteinssson.

Han fortsetter med å fortelle at ruskeværet vil fortsette stort sett hele uka.

Det vil periodevis kunne blåse opp mot liten storm på kysten.

- Vinden vil dreie over til vest i løpet av onsdag, med fortsatt bygevær. Ellers starter torsdagen fint med en høgtrykksrygg, men siste del av dagen vil ta med seg en ny runde med regnvær og vind. Deretter vil det ligge et lavtrykk over Namdalen både fredag og lørdag. Søndag er kanskje den dagen som ser mest håpefull ut, sier statsmeteorologen.