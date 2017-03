110 personer fikk bot for ikke å bruke belte i bussen

NAMSOS: Statens vegvesen kontrollerte 1.328 busspassasjerer i Trøndelag sist uke. 110 fikk gebyr for å ikke bruke belte på bussen.

Det var ekspressbusser som ble kontrollert, hovedvekten av kontrollene var derfor i Sør-Trøndelag – der det er mest trafikk med ekspressbuss.

Slik ble resultatet:

Nord-Trøndelag

Antall kontrollerte: 217

Antall gebyr: 4

Sør-Trøndelag

Antall kontrollert: 1111

Antall gebyr: 106

En undersøkelse gjort av Opinion for Statens vegvesen høsten 2016 viste at nesten alle som ble spurt visste at det er påbudt å bruke belte i buss der det er montert.

– Da synes vi det er ganske nedslående at vi skriver ut 110 gebyr for manglende bruk av belte, sier Annette Henden i Statens vegvesen.

Bussulykker skjer heldigvis ikke ofte, men skadepotensialet er stort når ulykken skjer.

– Beltet holder passasjerene på plass i setet. For oss er ikke gebyret viktig. Vi vil at alle skal bruke belte for at det skal være tryggere for alle som tar buss, forteller Henden.