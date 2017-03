Blåste liv i ei fullsatt Skage kirke

SKAGE: Salmer, gospel og trøndersk populærmusikk skulle smeltes sammen til en god miks da Bjarne Brøndbo sammen med brødrene sine Thomas og Eskil, bandet bestående av Daniel Viken, Terje Tranaas og Eivind Berre, og ikke minst gospelkoret Salt, inviterte til Trøndergospel i Skage kirke.

Det skal godt gjøres å fylle kirka mer enn det de klarte denne tisdagskvelden. De som kom sent måtte pent finne seg i å stå store deler av konserten.

I fjor inviterte Brøndbo-brødrene med seg gospelkoret til et privat arrangement i Nidarosdomen – en opplevelse som ga mersmak, og som nå har resultert i et begrep som godt kan være kommet for å bli. Det de har valgt å kalle "Trøndergospel" ga publikum det beste av flere verdener. Livlige gospel-salmer ispedd klassikere fra trønderrocken og flere andre kjente låter gjorde at de frammøtte fikk en flott opplevelse i kirkerommet.

Vi fikk servert alt fra låten "I Shall Wear a Crown" som ledet oss rett inn i gospelrymer til klassikeren "Där rosor aldrig dör" og The Hollies sin kjente "He Ain't Heavy, He's My Brother". For å nevne noen av låtene.

Det som slår deg mens konserten ruller og går er at det virker som at det er lagt mye tanke i nettopp hvilke låter som skal spilles. Det er ikke bare tilveldig valgt ut låter som høres fine ut, men det er låter med et budskap.

Gospelkoret Salt fortjener også all ros de kan få. De legger mye innsats i det de gjør, og det vises godt for oss som sitter i publikum.

Trøndergospel fikk publikum opp fra kirkebenkene, og de fikk publikum til å synge med av full hals. Nå skal de ut på turné for å spre Trødergospelens glade budskap, og kalenderen er fullsatt for Bjarne Brøndbo og kompani.

Her spiller de:

Skage kirke – 14. mars.

Lundring kirke – 15. mars.

Vik kirke – 16. mars.

Grong kirke – 20. mars.

Snåsa kirke – 21. mars.

Alstadhaug kirke – 22. mars.