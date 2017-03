Drømmebakeriet gir opp

LIERNE: – Dette er sterkt beklagelig. Styret og ledelsen har i lengre tid jobbet med å bygge en plattform som kunne sikre videre drift, men har dessverre ikke lyktes. Vi må bare konstatere at det ikke vil være mulig å finne en løsning innen rimelig tid. Derfor har vi ikke annet valg enn å begjære oppbud, sier daglig leder og styreleder John Helge Inderdal i Drømmebakeriet i ei pressemelding.

Han har også vært største eier i selskapet med 74 prosent av aksjene.

Bygget nytt

Drømmebakeriet ble etablert da hjørnesteinsbedriften Lierne Bakeri ble nedlagt og flyttet i 2015. Bak etableringa sto John Helge Inderdal og Herman Friele sammen med Inderdals tidligere nøkkelpersonell. En helt ny fabrikk ble bygget, og landets mest moderne produksjonslinje for flate produkter ble utviklet. Produksjonen kom i gang i januar i fjor.

– Nye produkter ble utviklet, men det har vært tilnærmet umulig å komme inn i norsk dagligvaremarked, med to unntak. Jeg vil takke NærEngros Trøndelag og Coop for deres velvilje til å selge våre produkter, men de kan alene ikke tilføre nok omsetning for selskapet, sier John Helge Inderdal.

Håper på ny drift

Det vil nå bli opp til bostyret å vurdere om det er mulig å få til ny drift i fabrikken på Jule i Lierne. Bygget eies av Lierne Industribygg, hvor Lierne kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune er de største aksjonærene i tillegg til Inderdal AS, som er John Helge Inderdals private investeringsselskap.

– Vi må bare innse at det ble for tøft å få fotfeste i markedet innen akseptabel tid. Som grynder og ildsjel for næringsutvikling og arbeidsplasser i Lierne håper jeg og øvrige som har stått bak etableringa at andre med markedsadgang og ressurser kan se nytten av å føre driften videre i det vi har lagt til rette for ved anlegget i Lierne, sier Inderdal i pressemeldinga.