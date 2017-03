Drømmen som brast

Drømmebakeriet med John Helge Inderdal i spissen måtte i går komme med den tunge meddelelsen av bakeriet i Lierne legger ned driften. Det skjer etter flere måneder med redusert drift og en hard kamp for å komme inn på markedet hos de største kjedene i dagligvarehandelen i Norge.

Dessverre var det blitt slik at beskjeden tirsdag ikke kom overraskende. Inderdal har signalisert at mars ville bli en skjebnemåned for om bakeriet klarte å få nødvendige kontrakter. Fra før av spøkte det for framtida når investoren Herman Friele valgte å trekke seg ut. Nå står et topp moderne anlegg og høykompetente bakeriarbeidere igjen uten jobb eller leveranser.

Nedleggelsen er også et nederlag for Lierne Utvikling og fylkeskommunen, som har gått inn med betydelige midler. John Helge Inderdal selv har også satset både midler og stor arbeidsinnsats.

Det kan være lett å være etterpåklok, og si at salget til Orkla var starten på nedturen for bakerieventyret i Lierne. Men i realiteten trengte bakeriet den gangen store investeringer for å kunne overleve. Gjennom salget kom det inn midler som gjorde det mulig for Inderdal å satse på nytt.

Likevel lyktes det ikke å komme inn på markedet. Det skyldes selvfølgelig at det er en beinhard kamp med små marginer, og det sier litt om makta de store kjedene har fått over små leverandører. Men en må også våge å spørre seg om produktene var gode nok, eller traff riktig i markedet.

I utgangspunktet kan det virke bakvendt å skulle drive bakeri fra Lierne, omtrent så langt unna markedet det går an å komme. Men det var ikke transportkostnader som tok knekken på bakeriet. Moderne lokaler og stabil tilgang på kompetent arbeidskraft burde egentlig tilsi at det skulle være mulig å lykkes.

Derfor var det riktig å satse, selv om utfordringene var store. Det er heller ikke noen vits i å sørge for lenge, slik daglig leder i Lierne Utvikling påpeker. John Helge Inderdal selv sier han føler han gikk ned med flagget til topps. En slik nedtur må ikke føre til at det blir slutt på drømmene om å kunne skape noe stort.