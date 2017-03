Mister jobben - er optimist

JULE: – I dag jubler jeg for karen som har prøvd. Han skal ha all ære for det. Han har vært og er en stor motivasjon for alle som har bedrift i Lierne, sier innehaver Hege Skåle hos joker Lierne i Jule.

Hun sitter rundt et bord i kafedelen av butikken med to gjester, når NA er innom.

– John Helge er gal. På en positiv måte. Og det han har gjort, har han gjort for bygda fra dag én, sier Skåle som i fjor sommer rustet opp butikken for flere hundre tusen kroner.

– Jeg hadde ikke våget å ta sjansen om ikke John Helge hadde gått foran, sa hun til NA den gang.

– Har du hørt det?

Hovedpersonen selv hadde ikke fått mange henvendelsene da NA møtte ham tirsdag ettermiddag.

– Libyggen sier ikke noe, så jeg har ikke fått noen reaksjoner i dag, smiler Inderdal.

Men at Drømmebakeriet var et samtaleemne i store deler av kommunen tirsdag, er det liten tvil om.

– Det er for jævlig. Du må hilse John Helge og si det om du møter ham, er den umiddelbare kommentaren til Finn Søfting nå vi møter ham på kafe Gale-Rie’ som han driver i Sandvika. Da er nyheten så fersk at han ikke hadde fått det med seg.

– Har du hørt det? Drømmebakeriet er konkurs, forteller han gjesten på andre siden av baren.

Også på butikken i Mebygda snakkes det om bakeriet.

Vil bevare optimismen

– Det er trist at det nå er slutt. Trist for bygda, trist for dem som mister jobbene og trist for dem som har satset penger og ikke minst tid. De har gjort en kjempeinnsats, sier Tor Arne Moen som er blant de 26 deltidsansatte som jobbet på bakeriet.

– Men jeg tror ikke siste ord er sagt. Jeg håper og tror noen ser muligheten som ligger her. Så på lang sikt tror jeg det vil komme noe godt ut av det. Og nå er det viktig å ta vare på den optimismen Drømmebakeriet har skapt, sier Moen.

Det siste er ordfører Bente Estil enig i.

– Det som skjer nå er veldig synd. Samtidig har satsinga til John Helge hatt mye å si for optimismen i den omstillinga Lierne nå er inne i, sier Estil.