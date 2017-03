Postgirobygget spiller på gatefesten i sommer

NAMSOS: – Gatefesten er kommet for å bli, opplyser arrangøren Sirkus bytomta.

1. juli kommer det folkekjære bandet Postgirobygget til Namsos for å spille under gatefesten. Bandet, som ble etablert tidlig på 90-tallet, har ved en rekke anledninger spilt på både store og små festivaler rundt omkring i Norge.

Nå tar de altså turen til Namsos.

– I år samarbeider Namsos storsenter med alle butikkene i midtbyen. Gata mellom midtbyen og sStorsenteret vil bli sperret hele dagen. Det er bare å sette av hele dagen og kvelden i Namsos. Det vil bli grilling og muligheten for å kjøpe seg et godt måltid både på dagtid og kveldstid, og det blir aktiviteter for barna. Vi avslutter det hele med en skikkelig gatefest med Postgirobygget på kvelden, opplyser arrangøren.

Postgirobygget var også i Namsos i 2013. Da spilte de under sommerfesten på Vestre havn.