Veidrift AS vant anbudet for Namsos-pakken

NAMSOS: - Vi har hatt lyst til å jobbe i Midt-Norge lenge og da er denne kontrakten midt i blinken for oss. Vi ønsker å gjøre det bra her, slik at vi vil få flere kontrakter i Trøndelag. Det vil skje mye spennende her framover, sier Frank Stabu som er daglig leder i Veidrift AS.

Firmaet la inn det laveste budet for Namsos-pakken på 195.643.114 kroner eksklusiv moms. Anbudet gjelder en 5-årig driftskontrakt som begynner 1. september i år. Det er også med en opsjon på et år til hvis Statens vegvesen vil forlenge ytterligere.

- Det viktigste er å bli kjent med de lokale forholdene og få til et godt samarbeid med Statens vegvesen. Ofte er den første vinteren utfordrende og det kan være store temperatursvingninger på strekningene i kontrakten. Så vi vil se på dette snarest, så vi er best mulig forberedt, svarer Stabu.

Nå skal Veidrift stå for driften på 646 km på vegne av Statens vegvesen. Namsos-kontrakten består av vedlikehold på fylkesveiene i tillegg til gang-og sykkelveiene i Namsos, Flatanger, Fosnes, Namdalseid, deler av Overhalla, Verran og Osen kommune i Sør-Trøndelag.