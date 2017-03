Vil ikke sitte i styre med Rune Olsø i Ap Trøndelag

TRONDHEIM: Tirsdag ettermiddag klokken 16.00 startet et krisemøte i styret i Nord-Trøndelag Ap. Møtet endte med at Nord-Trøndelag Ap stopper sammenslåinga av patiene, skriver NRK.

Til helgen skulle etter planen Trøndelag Arbeiderparti velge sin første leder. Han eller hun skal lede Norges aller største politiske fylkesparti, med nesten 5900 medlemmer.

Nå ønsker begge fylkespartiene å utsette valg av styre til Trøndelag Ap.

Rune Olsø er enstemmig innstilt på topp av listen . Tirsdag gikk fire av de innstilte i styret ut og sa at de ikke ønsket å sitte i et slikt styre. Anne Marit Mevassvik, som er innstilt som nestleder, har lenge vært helt taus. Først snakket hun ut i Trønder-Avisa . Nå kommenterer hun saken også overfor Adresseavisen:

- Hvorfor vil du ikke sitte i styre med Rune Olsø?

- Det er fordi den saken som har versert i media er veldig tydelig koblet til partiet og dermed til vi som er tiltenkt sentrale roller i det nye Ap Trøndelag. Det er veldig uheldig. Derfor mener jeg vi ikke er klare, sier Mevassvik.

- Sør-Trøndelag må rydde opp i sine betydelige utfordringer. Det er min mening, sier Mevassvik.

- Er du aktuell som leder?

- Det er en hypotetisk problemstilling som jeg ikke har reflektert over. Nå har jeg sagt at jeg ikke lenger er kandidat til nestledervervet, og flere andre har også trukket seg. Det betyr at innstillingen som valgkomiteen kom med, begynner å bli tynn. Så nå må styret i Nord-Trøndelag Ap forholde seg til dette, sier Mevassvik.

- Pust i bakken

Fylkesråd Terje Sørvik fra Vikna skriver i en sms til Adresseavisen at han stiller seg bak uttalelsen og beslutningen til Mevassvik og Lagesen.

- Det er mest hensiktsmessig å utsette hele sammenslåingen av fylkespartiene, til man har fått litt mer oversikt over situasjonen. Sør-Trøndelag må ta en runde internt hos seg, sier Sørvik.

- Hvem vil du peke på som aktuell leder?

- Jeg tror ikke vi er klare til å velge leder i det hele tatt. Vi må ta en pust i bakken, sier Sørvik.

Håve sier også fra

En liten stund før Mevassvik gikk ut i Trønder-Avisa tirsdag ettermiddag, gikk stjørdalspolitiker Joar Håve ut i Adresseavisen. Han er også en av de 15 som er innstilt i styret. Nå ønsker han å si fra:

- Det er belastende for oss som er innstilt på lista, at ingen av oss uttaler oss etter sakene om Rune Olsø. Det går på min integritet og troverdighet dersom jeg ikke sier noe, sier Håve.

Dermed gjør Håve det klart at han ikke lenger er aktuell som styremedlem dersom Olsø blir valgt på lørdag.

- Jeg mener det er uforenlig at han som skal lede den største politiske organisasjonen i Trøndelag, også har det som forretningsidé å påvirke den politiske organisasjonen, sier Håve.

- Så hva gjør du dersom Olsø blir valgt?

- Da stiller jeg min plass til disposisjon. Jeg trekker meg dersom Olsø blir leder, sier Håve.

- Jeg har gått flere runder med meg selv på dette, og jeg må kunne se meg selv i speilet, sier han.

- Det var klare ord?

- Ja, jeg tenker at det kanskje ikke styrker min fylkespolitiske karriere, for å si det sånn. Dette får nok konsekvenser, men det må jeg leve med, sier Håve.

Lagesen trekker seg også

Innstilt styremeldem May Britt Lagesen fra Steinkjer trekker seg også:

- Det handler om de sakene som er kommet opp den siste uka. Jeg mener Sør-Trøndelag Ap må rydde opp når det gjelder alle de uavklarte spørsmål, sier Lagesen.

Hun har ikke tatt stilling til hvem hun eventuelt ser for seg som nye leder dersom Olsø likevel ikke blir valgt. Kvinnenettverket i Nord-Trøndelag har foreslått Anne Marit Mevassvik som lederkandidat . Håve sier han er åpen for andre lederkandidater, også fra Sør-Trøndelag, så lenge det altså ikke er Olsø.

Vil ikke konkludere nå

Verdalsordfører Bjørn Iversen er også innstilt som en del av det nye styret i et felles Ap Trøndelag. Han viser til at det skal være flere møter før årsmøtet i helgen.

- Jeg har registert medieoppslagene blant annet i Adresseavisen og uroen det har ført til, så jeg følger med på debatten. Nå føler jeg et behov for å gå nærmere inn i dette før jeg konkluderer, sier Iversen.

Rørosordfører Hans Vintervold er også på valgkomiteens liste. Han er ikke kjent med Håves utspill når Adresseavisen ringer, og sier han ikke kjenner konflikten rundt Olsø godt nok til at han vil si så mye.

- Min holdning er at jeg takker ja til å sitte i styret selv om Olsø blir leder. Jeg kjenner ikke så godt til alle ting rundt saken. Men Rune Olsø har gjort en god jobb som leder for Sør-Trøndelag Ap, sier Vintervold.

Dette er hele lista som valgkomiteen ønsket seg:

Leder: Rune Olsø, Trondheim

Nestleder: Anne Marit Mevassvik, Overhalla

Nestleder: Marit Bjerkås, Rennebu

Studieleder: Bjørn Engen, Namdalseid

Kvinnekontakt: Karianne Tung, Rissa

Styremedl.: Terje Sørvik, Vikna

Styremedl.: Hanne Moe Bjørnbet, Trondheim

Styremedl.: Marek Jasinski, Trondheim

Styremedl.: Sandra Åberg Kristiansen, Trondheim

Styremedl.: Bjørn Iversen, Verdal

Styremedl.: Joar Håve, Stjørdal

Styremedl.: Bente Estil, Lierne

Styremedl.: Hans Vintervold, Røros

Styremedl.: May Britt Lagesen, Steinkjer

Styremedl.: Per Olav Skurdal Hopsø, Melhus