– Frykter at kompetansen forsvinner ut av Namdalen

NAMSOS: Inne i de blå kontor-brakkene til Brødrene Brøndbo på Sjåenget i Overhalla viser den daglige lederen fram oversikten han har utarbeidet over lokale oppdrag i Namdalen – som alle er gått til entreprenører utenfor distriktet.

– Det er nå et svært stort innslag av firma utenfor nye Namsos storkommune som utfører alle typer oppdrag her. Jeg må imidlertid påpeke at de aktuelle firmaene som har disse oppdragene – har fått kontraktene fordi de har det beste tilbudet og alle disse er kompetente til oppgaven. Problemet ligger imidlertid i at dette medfører at kompetansen og mulighetene for utvikling forsvinner ut av Namdalen, sier Brøndbo.

Ingen av 13

I oversikten han har utarbeidet står ikke et eneste firma fra Namdalen. Den er imidlertid preget av entreprenører fra Verdal, Steinkjer – og østlandsfirma fra Moss og Langhus.

Han har trukket fram 13 av de store prosjektene i Namsos, Overhalla og Grong som er utarbeidet og under planlegging. Der er namdalske entreprenører fraværende. Skremmende, mener Brøndbo.

– Jeg er redd for at Namsos blir det nye Røyrvik, sier Brøndbo og ser ut av vinduene i brakkene.

– Som Røyrvik?

– Ja, der har de bygd dam, veg og oppgradert Steinfjelltunnelen. Ikke en eneste en som har jobbet på de prosjektene er lokale. De kommer utenfra, sier Brøndbo.

– Hva er konsekvensene for en slik utvikling?

– Det er konsekvensene jeg frykter. Eksempelvis; du har en namsosing som tar utdanning innen bygg og anlegg. Det blir ikke enkelt å få han tilbake hit dersom alle jobbene er utenfor Namdalen – og da forsvinner også kompetansen, sier Brøndbo som mener at lokale entreprenører bør se på mulighetene for å samarbeide om store prosjekter.

– Grunnen til at de lokale firmaene ikke er store nok, er at de ikke har lært seg å samarbeide. Det er klart at man må evaluere statusen for dette etter å ha sett denne lista. Er jobbene på full fart på veg bort fra oss? sier Brøndbo retorisk.

– Veldig synd

Prosjektleder i Namsos næringsforening, Morten Stene, støtter opp om bekymringene til Odd Erling Brøndbo – og sier at de vil jobbe med å skape en arena for samarbeidskultur blant lokale bedrifter.

– Hvis du eksempelvis tar Birger Pedersen og GL-Bygg. Dette er to store lokale aktører som burde klart å håndtere slike prosjekter som Rock Garden i Namsos sammen, sier Stene og fortsetter:

– Det er veldig negativt at vi ikke kan ha lokale entreprenører på slike prosjekter. Og jeg skulle gjerne sett at vi fikk til et slikt samarbeid. Dette er noe vi absolutt kommer til å jobbe med framover, sier prosjekt- lederen.