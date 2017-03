Melodiøs og svært variert kveld

KOLVEREID: Litt glissent var det i amfiet ved Kulturhuset i Nærøy da dirigent Kjell Stokland slo inn de dyktige korpsmusikerne. men publikummet som var der var i alle fall med på notene.

Konferansier Rune Arstein loset tilskuerne gjennom konsertkvelden på en lett og ledig måte. Det oppsatte programmet tok en times tid – med ekstranummer. Akkurat passe underholdning på en hverdagskveld i kommunesenteret.

Musikken var svært variert, det ble presentert sjangre fra vare ballader via pols, vals og Evert Taube til Queen-musikk og marsjer.

Dyktige solister

Det som preget også denne konserten fra Kolvereid Hornmusikklag var det imponerende antall dyktige solister. Dirigent Stokland hadde hentet fram solister og grupper av musikere fra de aller fleste instrumentgruppene. Noen solister var kjente for publikum fra før, noen var nye bekjentskaper.

De fleste solistene fikk vi oppleve gjennom nummeret «Ballad of Consertant», en nydelig ballade.

– Det var nesten så det kom en tåre da jeg hørte general- prøven, innrømmet konferansier Rune Arstein da han introduserte nummeret.

Det er vanskelig å trekke fram noen av solistene, men Jostein Brå Vardehaugs bassolo og senere Nina Frøshaugs fløytesolo på Evert Taube høstet velfortjent applaus.

Holder høyt nivå

Innledningsvis fikk publikum høre ei fløytegruppe med fem damer på «Soul Bossanova» sammen med korpset. Gruppa besto av Monica Kvarsvik Løvseth, Marit Måøy Holm, Karianne Rud, Mina Frøshaug og Judith Skorstad.

Ellers fikk publikum smakebiter på senere konserter fra Kolvereid Hornmusikklag og det ble et møte med marsj- sesongen som snart står for tur.

Dirigent og kulturprisvinner Kjell Stokland sørger fortsatt for at Kolvereid har et voksenkorps som leverer på et høyt nivå. Opplevelsen ble litt mer varierende noen ganger under denne konserten, men det meste var svært bra. Og tilbakemeldingene fra salen bekreftet dette inntrykket.