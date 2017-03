Se kulturpatruljen underholde kronprinsen

STEINKJER: Konferansen åpner kl. 09.30 - og du kan følge deler av den live her.

Kulturpatruljen skal framføre fire sanger under konferansen i Steinkjer onsdag.

Patruljen ble invitert til konferansen før jul, men det var ikke før i januar at de fikk vite at selveste kronprins Haakon også vil være til stede under konferansen.

– Nervene har jeg foreløpig kontroll på, men når det nærmer seg, kan det hende jeg blir mer nervøs, sa Jan-Tore Sylten til NA under de siste øvelsene før opptreden.

– Det var veldig uventa, men jeg gleder meg egentlig veldig mye, laHilde Wold Nordlund til.