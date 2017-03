Stengt vei over Lifjellet

Fylkesveg 74 over Lifjellet i Nord-Trøndelag på strekningen Formofoss - Sandvika - er stengt på grunn av uvær, skriver Satens vegvesen på Twitter.

Nå ser ruskværet ut til å komme.

I tillegg til at det er meldt skyer, regn og vind over hele Namdalen. Er det også sendt ut Obs-varsel om sterk kuling.

- Vestlig liten storm utsatte steder. Kan hende full storm på kysten, onsdag morgen minking til sterk kuling, sent om kvelden nordvest liten kuling.

- Regnbyger, sluddbyger eller snøbyger i indre og høyereliggende strøk. Først på dagen utrygt for torden, skriver Yr i sitt tekstvarsel.

Høy musikk

Klokken 01.42 fikk vi politiet inn en melding om støy fra en adresse i Grong.

- Da vi kom dit, fant vi 15-20 ungdommer som spilte høy musikk. Vi ba dem om å skru av musikken, noe de gjorde, sier operasjonsleder Lars Letnes i Trøndelag politidistrikt.

40 minutter tidligere gjennomførte de en promillekontroll på fylkesvei 760 mot Namsos.

- Der ble 13 førere kontrollert, men ingen overtredelser, sier Letnes.

Manglet ressurser

I dag kan du lese om følgende i Namdalsavisas papirutgave:

Drømmebakeriet manglet ressurser til å komme seg inn i butikkhyllene: Etter snaut to år er Drømmebakeriet historie. Men lefsedrømmen har ikke grynder John Helge Inderdal gitt opp.

Trønderelement AS bygger Lauvsnes boligpark: – Det er rett og slett for lite boliger her.

- Aldri vært i så god form: Maria Wågan mener helgas knallsterke resultat på halvmaraton viser at hun er godt i rute foran sesongstart.