100 færre korps på ti år

NAMSOS: Eller helt nøyaktig – 59.084 medlemmer i Norges Musikkorps Forbund (NMF) i utgangen av 2016. Medlemmene er fordelt på 1.600 korps, mens tallet i 2006 var 1.700.

NMF ble stiftet i 1918 og er med sine 60.000 medlemmer landets største frivillige kulturorganisasjon. Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon er forbundets høye beskytter.

De tre største korpsfylkene er Hordaland, Oslo og Akershus. I Trøndelag er det registrert 6.423 medlemmer, fordelt på 72 voksenkorps samt 104 skolekorps og generasjonskorps.

Når 1.600 korps skal ut og marsjere på nasjonaldagen, er det betydelige verdier de har med seg. Et gjennomsnittlig korps går med instrumenter og uniformer for rundt en million kroner. 17. mai spaserer det altså korps med verdier for mellom 1,5 og 2 milliarder kroner rundt i norske gater.

Tall fra Norsk Tipping viser at norske korps mottar en relativ stor pengesum fra grasrotandelen. I 2016 fikk korpsene utbetalt totalt ca. 20 millioner kroner.