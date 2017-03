Ble stoppet med for mange i bilen – derav to barn

NAMSOS: Politiet har de siste ukene hatt flere trafikkontroller med fokus på sikring av barn i bil.

Torsdag morgen mellom klokka 07.15 og 09.00 kontrollerte politiet 16 kjøretøy.

Resultatet ble en anmeldelse av en sjåfør som kjørte en varebil registrert for to personer. I bilen befant det seg fire personer, derav to barn.

– Sjåføren vil få et forelegg for forholdet, men det blir ikke beslag av førerkortet, opplyser politiet.