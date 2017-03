Du får lørdagsavisa selv om Norpost legger ned

NAMSOS: Onsdag ble Norpost begjært konkurs, og etter at Posten la ned distribusjon av post på lørdager i fjor, har Kvikkas – som fikk kontrakten på levering av aviser på lørdag – hatt en avtale med Norpost om levering av avisene.

Selv om Norpost nå er begjært konkurs, sier daglig leder Asgeir Kluken i Trønder Distribusjon at selskapet har tilbudt seg å sikre utdeling av lørdagsaviser i Nord-Trøndelag etter konkursen.

Dette skriver Trønder-Avisa.

– Vi har også signalisert at vi er villig til å bidra til å kjøre flere budruter på lørdag for å bidra til at abonnentene får lørdagsavisene. Vår hovedoppgave er tross alt å hjelpe til at avisene kommer ut i postkassene til folk, sier Kluken til avisa.

Mellom 2.500 og 3.000 abonnenter i Namdalsavisa og Tønder-Avisa har fått sine lørdagsaviser distribuert av Norpost – som nå Trønder Distribusjon. Det dreier seg om budrutene i Grong, Snåsa, Namdalseid og Naustbukta i Namdalen.