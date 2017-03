Korpsåret 2018

I 2018 runder Norges Musikkorps Forbund 100 år. Kulturminister Linda Hofstad Helleland har kunngjort at året får status som et offisielt «Musikkorpsenes år». Regjeringa har i første omgang bevilget fem millioner kroner til å forberede de prosjektene som NMF har beskrevet i søknaden.

I løpet av jubileumsåret vil det bli ei rekke arrangementer og prosjekter.

– Korpsene har vært, er og skal være en svært viktig kulturfaktor i samfunnet. Vi setter stor pris på at 2018 blir Musikkorpsenes år, og kan forsikre at hele den norske befolkning skal oppleve, både se og ikke minst høre, at 2018 har fått en helt spesiell status, sier NMFs president, Rita Hirsum Lystad.