Namdalseid Bondelag er kåret til årets lokallag

STJØRDAL: – Namdalseid er et aktivt lag som står på for egne medlemmer, sa fylkesleder Asbjørn Helland da han overrakte prisen til lokallagsleder Anette Liseter under festmiddagen for bondelagene i Trøndelag onsdag.

– Dere har de kuleste rundballene, og hadde i år egen deltaker i kåringa Årets unge bonde, sa Helland.

Anette Liseter i Namdalseid Bondelag har hatt som mål å oppnå prisen som årets lokallag, så ble ikke veldig overrasket da navnet ble ropt opp.

– Dette har jeg gledet meg til, sa hun, og takket samtidig de som har tro på tillitsvalgte og tør å spørre folk om å ta verv.

Selv hadde hun aldri vært leder om det ikke var for at daværende leder i nominasjonskomiteen, Bjørn Engen, hadde spurt henne om å ta på seg vervet. Da hun tvilte, var det kontaktene svaret: «Klart du får til det!»

Prisen som årets lokallag er på 5.000 kroner og et diplom. Tidligere vinnere er Nærøy Bondelag, Snåsa Bondelag, Verdal Bondelag, Inderøy Bondelag og samstyret for bondelagene i Steinkjer.