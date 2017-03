Penere vær øker framkommeligheten

I går ble veien stengt over Lifjellet grunnet uvær. I dag har værutfordringene lagt seg, og veien er åpen for trafikk igjen.

I tillegg ble rute 900 mellom Namsos – Rørvik – Leka kansellert. Men i dag ser båten ut til å gå som normalt igjen.

Selv om det blir betydelig finere i dag, så er det ikke noen tvil om at ruskværet fortsetter i Namdalen.

For det vil bli skyer, regn og vind over hele Namdalen i dag, ifølge Yr.no.

- Natt til torsdag vestlig frisk bris. Enkelte regnbyger, snøbyger i høyden.

- Torsdag morgen dreining til søraust frisk bris utsatte steder, senere stiv kuling. Stort sett oppholdsvær. Torsdag kveld sørvest sterk kuling på kysten.

- Regn, senere regnbyger, snø over 600-800 meter, skriver Yr i sitt tekstvarsel.

