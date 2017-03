Jørund Bach fra Rørvik opplever håndballfeber i sin nye klubb Én seier unna eliteserien

Det ser lyst ut, men vi tar ingenting for gitt.

Her er gutten som etter alt å dømme blir Namdalens neste eliteseriespiller i håndball. For nå er Jørund Bach & co. bare en seier fra opprykk til vår fremste serie.