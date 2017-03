– Tilbudet må være forutsigbart

NAMSOS: – Det er viktig med forutsigbarhet for elevene i et så langsiktig perspektiv at de kan legge et utdanningsløp, sier Randi Segtnan i en kommentar til at mattetilbudet ved Olav Duun skulle kuttes.

– For eleven er det viktig at man kan stå i et utdanningsløp til det er sluttført, sier hun.

Hun opplyser at det er rektor ved skolen, men også politikerne, som legger rammene og som må stå ansvarlig for tilbudsstrukturen.

– Rammene for det videregående opplæringstilbudet fastsettes av fylkestinget, sier Segtnan som ser at det kan være ei utfordring å få til både forutsigbarhet samtidig som det stadig vil være behov for å endre tilbudsstrukturen i den videregående skolen.

Rektor ved Olav Duun vgs. Steinar Lio har svart på Jørgen Barsøes leserinnlegg. Av rektors leserinnlegg går det fram at skolen nå snur og gir elevene mulighet til å velge S1 på VG2.