Helseministeren kommer til Namsos

NAMSOS: Etter at Høie har satt sitt navnetrekk på grunnsteinsplaketten til Sykehuset Levangers nye byggeprosjekt Psykiatriløftet, går turen til Namsos – hvor alarmen går.

Sammen med direktør i Helse Nord-Trøndelag Torbjørn Aas og klinikkleder Tina B. Eilertsen skal helseministeren få både få se og høre om sykehusets nye og moderne akuttrom. Parallelt med dette skal traumealarmen gå.

Fra møterom til øvelse

Da skal sykehusets traumeteam vise viktigheten av akuttberedskapen i praksis.

– Helse- og omsorgsminister Høie skal få se hvordan våre sykehusansatte håndterer en skarp situasjon hvor en alvorlig skadet pasient kommer inn. Etter en lang dag i fylket med mange møterom og presentasjoner tror vi det vil være godt for helseministeren å få informasjonen gjennom øvelse og praktisk aktivitet, sier kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag, Svein H. Karlsen.

Direkte innblikk

– Det er vel ingen tilfeldighet at akuttberedskapen vil prege programmet i Namsos?

– Vi legger til grunn at statsråden har god kompetanse om de overordene problemstillingene og utfordringene vi står overfor – og at det kan være nyttig og interessant å få et innblikk direkte ut i klinikkene der det virkelige livet i sykehusene foregår, sier Karlsen og fortsetter:

– For oss så er det interessant å vise fram at et lokalsykehus i distriktstnorge er fullt på høyde med de større sykehusene, og at Høie med egne øyne kan se at våre traumeteam er både godt forskodd med kompetanse og trening i krevende oppdrag.