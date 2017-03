Namsos og Grong G19 er NM-klare

GRONG/TRONDHEIM: Grong var overlegne på heimebane mot Egge, og tok seg enkelt videre til første runde av NM G19 etter 5-1-seier på eget gress lørdag.

Til pause sto stillinga 3–0 i oppgjøret.

Odin Gåsbakk åpnet scoringsballet allerede etter åtte spilte minutter. De øvrige nettkjenningene sto henholdsvis Isak Valfridson, Meriton Rrustemi (2) og Shayan Jalilian for.

– Dette må vi si oss fornøyd med. En jevnt over bra kamp. Innsatsen i dag lover bra for fortsettelsen, oppsummerer Grong-trener Jan Over Bergin etter kampslutt.

Jevnt for Namsos

Mens Grong var overlegne, spilte Namsos en langt jevnere kamp resultatmessig mot Charlottenlund på bortebane.

Det var imidlertid blåtrøyene som trakk det lengste strået til slutt og sikret videre plass i norgesmesterskapet i fotball.

Magnus Grande sørget for scoring for namsosingene allerede 30 sekunder ut i oppgjøret, mens Bjarne Falch Skaret doblet ledelsen halvvegs ut i første omgang.

- God kamp

Charlottenlund svarte med redusering tidlig i andre omgang og jaget lenge en utlikning, men Namsos dro likevel i land en grei seier.

– I første omgang er vi virkelig gode. I andre halvdel slipper vi Charlottenlund mer inn i spillet, men totalt sett en veldig god kamp av oss, sier Namsos-trener Jonas Lian Hansen om lørdagens seier.

Hvem Grong og Namsos møter i første runde av NM G19 er foreløpig ikke fastsatt.