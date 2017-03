Skapte vellyd på tonetreffet

KOLVEREID: Korpsmiljøet i distriktet lever i beste velgående, og det var en imponerende stor gruppe musikanter som for tredje gang møttes på Tonetreff lørdag ettermiddag.

Konferansier Kirsti Fjær konstaterte at korpsene har hatt stor glede av å treffe hverandre, noe innsatsen var et håndfast bevis for at stemte.

Først ute var juniorkorpset og drillkorpset, og de begeistret publikum med fine versjoner av Marcus & Martinus’ «Elektrisk» og «Norwegian Sunset» fra filmen Flåklypa Grand Prix.

De yngste musikantene viste stor spilleglede og ga alt på de to siste numrene. Kiss sin diskohit «I Was Made For Lovin’ You» og The Monroes’ «Cheerio» passet ypperlig i korpsversjon, og publikum ga fortjent høylytt applaus til de unge og lovende musikerne.

Variert meny

Så var det de voksnes tur, og med rundt hundre korpsmusikere på scenen ble det en kraftfull framføring.

Med alt fra klassiske stykker til en moderne hit som Postgirobyggets «En solskinnsdag» var det noe for enhver smak.

Musikken som ble servert før en liten kaffepause levnet liten tvil om at korpsene i den nye storkommunen holder et høyt nivå. Men høydepunktene var fortsatt i vente.

Fin avslutning

Etter litt forfriskninger var det klart for siste del av konserten. The Beatles’ «Let it be» var kveldens vakreste, mens Ole Edvard Antonsens «Vidda» var den mest stemningsfulle og mektige framføring.

Konserten ble også avsluttet med en reprise av sistnevnte sang, og satte et verdig punktum for en fin ettermiddag i Nærøy kulturhus.