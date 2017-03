Uavgjort for Namsos

TRONDHEIM: 24-24 ble sluttresultatet i 3. divisjonsoppgjøret, som ble en jevn affære fra start til slutt.

Lagene fulgte hverandre tett i begge omganger og til pause var det Trondheimslaget som ledet med ett mål på stillinga 13–12.

Jakob Grindberg ble toppscorer for Namsos med ni mål, men blåtrøyene måtte altså likevel ta til takke med poengdeling i det første av i alt to oppgjør på håndballbanen for helga.

Søndag er Vikhammer 2 motstander for namsosingene.