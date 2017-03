Utforkjøring på Himokorsen

Like før klokken 07:00 skrev politiet en melding om en utforkjøring på Twitter.

- Fv17 Himo: Enslig kjøretøy kjørt utfor. Nødetatene på stedet. En person i bilen, oppegående, skriver politiet på Twitter.

- Det er snakk om mann i 20-årene fra Innherred som har kjørt utfor på Himokorsen. Bilen var innom noen lyktestolper også, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Dag Hjulstad.

Han varselt nødetatene selv og blir tatt hånd om helsepersonell nå. Det er ikke mistanke om promillekjøring, opplyser Hjulstad.

Videre opplyser politiet om at sak opprettes og at det er vinterføre på stedet.

21-åring skapte trøbbel

I natt ble en 21-åring anmeldt for bruk av narkotika og for ikke å ha oppgitt personalia. Mannen ble stoppet på et utested i Namsos.

Der var i utgangspunktet en patrulje som kom i kontakt med en person på et utsted i Namsos, som hadde atypisk oppførsel og viste tegn til å være påvirket, forklarer politiet.

Mannen ble videre anholdt av politiet og sluppet løs igjen 03:15.

En time senere kom politiet over en overstadig beruset person utenfor en bensinstasjon i Namsos.

- Det viste seg å være den samme mannen som de hadde vært i kontakt med tidligere på kvelden, forklarer Hjulstad.

- Han hadde kjøpt seg mat og sovnet på utsiden av bensinstasjonen. Men det er jo ikke noe sted å sove, så vi fikk kjørt han heim til en kompis, følger han opp.

Mannen ble også vurdert av lege.

